Hasarlı bina yıkımı, çatıdaki Türk bayrağının alınması için durduruldu

Burak EMEKGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, yıkım kararı verilen ağır hasarlı Menekşe Apartmanı çatısındaki Türk bayrağı, yıkım durdurularak sepetli itfaiye aracıyla indirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Bağlar ilçesindeki 6 katlı Kaymaz 4 ve Menekşe Apartmanı için ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Binanın bir bölümü yıkılırken, bölgede görevli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Erhan, çatıda Türk bayrağı olduğunu gördü. Yıkımın durdurulduğu alana itfaiye aracı getirildi. Ekipler, sepetli itfaiye aracıyla binanın çatısına çıkıp, bayrağı aldı. İtfaiye eri, Türk bayrağını Hasan Erhan'a teslim etti ve yıkıma tekrar başlandı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2023-03-08 16:56:42
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