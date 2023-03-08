Elektrik kesilince el arabasında kömür yaktı, zehirlenip öldü

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da gece bekçisi Ferman Ekinci (59), elektrik kesilince, kulübede ısınmak için el arabasında yaktığı kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, dün gece saatlerinde Üçkuyu Mahallesi 9´uncu sokakta meydana geldi. Bir sitede gece bekçisi olarak çalışan Ferman Ekinci, elektrik kesilince, bulunduğu kulübeye el arabası getirerek, içinde ısınmak için ateş yaktı. Sabah saatlerinde Ekinci´nin kulübede hareketsiz yattığını gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen, ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Ekinci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-03-08 18:51:33
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