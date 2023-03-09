Diyarbakır´da taburcu olan depremzedelere takipleri yapılarak, psikolojik destek veriliyor



Mesut BUDRAÇGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaralanan afetzedelerin bir kısmı, Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne getirilerek tedaviye alındı. Tedavi edilerek yurt, çadır veya prefabrik evlere yerleştirilen 1200´ün üzerindeki depremzede, hastane bünyesindeki sosyal hizmet uzmanlarınca takip ediliyor. Depremzedelere, afetin olumsuz etkilerini atlatabilmeleri için psikolojik destek de veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından enkaz altından yaralı çıkarılan vatandaşlardan bazıları, Diyarbakır´a getirilerek hastanelerde tedaviye alındı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne de getirilen 1200´ün üzerinde depremzede tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanede kurulan sosyal marketten giyim ihtiyaçları da karşılanan depremzedeler, yurt, çadır veya prefabrik evlere yerleştirildikten sonra, hastane ile irtibatları kesilmedi. Hastane bünyesinde faaliyet gösteren sosyal hizmet uzmanlarınca afetzedelerin depremin olumsuz etkilerini atlatabilmeleri için psikolojik destek de veriliyor.

`ÇALIŞMALARIMIZ, BİRİNCİ GÜNDEN İTİBAREN DEVAM EDİYOR´

Hastaneye getirilen depremzedelerin psikolojik olarak desteklediklerini ifade eden Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı Levent Yıldırım, "11 ilimizde meydana gelen depremden dolayı depremlerden etkilenen yaklaşık 600 ailemizin hastanemizdeki tedavisi devam etmektedir. Buradaki hastaların çoğu entübeli hastalardır. Yoğun bakımda refakatçiler kalamadığı için refakatçiler için yer sorunu var. Bu yönde çeşitli kuruluşlarla iletişime geçip bu refakatçilerin ilk sorunları olan barınma sorunu çözüyoruz. Bu vatandaşlar depremde her şeylerini kaybettiği için hastanemizde sosyal market açıldı. Vatandaşlarımız tarafından hastanemizde bulunan markete eşyalar getiriliyor. Sosyal markette depremzedelere ve ihtiyaç sahibi olan refakatçilerine buradan giyim yardımını yapıyoruz. Psikososyal destek çalışması açısından depremin birinci gününden itibaren bu çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Deprem süreci bitene kadar bu böyle devam edecektir" dedi.

`DEPREMZEDE VE YAKINLARINA TÜM DESTEKLERİ VERİYORUZ´

Depremzede ve yakınlarına tüm desteklerin verildiği ifade eden Yıldırım, Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hastanemizde `afet psikososyal´ adı altında birim kuruldu. Burada psikiyatri, psikolog, sosyal hizmet uzmanları depremzedelere ve yakınlarına yönelik olarak psikososyal çalışmalar yapılmaktadır. Çocuk hastalar hastanemize getirildikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Bu çocukların bütün ihtiyaçları hastanemizdeki Sosyal Hizmet Birimi tarafından karşılanmaktadır. Buradaki depremzedelerin büyük çoğunluğu Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraşlıdır. Burada tedavisi bittikten sonra depremzedeler yerleştikleri yurt, çadır veya konteynerlerde de bu hizmetler devam ediyor. Uyku sorunu olan vatandaşlar olursa psikosoyal hizmet verilmeye devam ediyor. Hastalar buraya geldikten sonra sosyal hizmet uzmanı arkadaşlar olarak iş bölümü yaptık. Herkese belli bir servis verdik. O servislerde sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız ilgili depremzede hastalarla ilgilenerek yaptıkları detaylı rapordan sonra ihtiyaçlar doğrultusunda, hasta yakınlarıyla irtibat kurarak gerekli ihtiyaçları karşılanıyor. Her hastanın durum değerlendirme raporu oluyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Mesut BUDRAÇ

2023-03-09 11:07:57



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