Polise bıçakla saldırdı, bacağından vuruldu

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Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da polis merkezinin önüne gelip nöbet tutan polislere küfreden ve daha sonra kaçan M.Ç. (28), yakalanacağı sırada bıçakla saldırmaya kalkınca bacağından vuruldu. Yaralı M.Ç., ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Olay, Bağlar ilçesi Göçmenler Caddesi üzerinde bulunan Bağlar Polis Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç., elindeki bıçakla nöbet tutan polislere küfredip tehditte bulundu ve kaçtı. Fatih Mahallesi 88'inci Sokak´ta yakalanacağı sırada polislere karşı tekrar bıçak çeken M.Ç., 'Dur' ihtarına uymayınca, bacağından vuruldu. Yaralı M.Ç., çağrılan ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. M.Ç.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2023-03-09 12:41:01



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