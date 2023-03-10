Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada baba- oğul öldü



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada Mustafa Atakay (44) ile oğlu Özgür Atakay (18) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Eğil kara yolu Devegeçidi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 23 P 0823 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 72 AAR 976 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Mustafa Atakay ile oğlu Özgür Atakay hayatını kaybetti, M.A. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Baba ve oğlunun cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-10 15:18:20



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