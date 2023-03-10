AYM´nin HDP kararına evlat nöbetindeki ailelerden tepki



Mesut BUDRAÇSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, HDP´nin hazine yardımına konulan blokenin Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi. Aileler adına konuşan Ayşegül Biçer, "Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP nefessiz kalmışken Anayasa Mahkemesi´nin HDP´nin devlet desteğinden yararlanmasına onay vermesiyle, tekrar oksijen desteği almıştır. Bu karar ile terör örgütüne finans sağlanmıştır" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1285 gündür sürdürülen nöbette, bugüne kadar 39 aile çocuklarına kavuştu. Aileler, Anayasa Mahkemesi´nin, oy çokluğuyla HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararın kaldırmasına yapılan basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Aileler adına açıklamayı, 2021´de güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa´ya kavuşan ve eylemine devam eden Ayşegül Biçer yaptı. Bloke kararının kaldırılmasıyla HDP´nin tekrar oksijen desteği aldığını ifade eden Biçer, "Bizlerin yaklaşık 4 yıldır burada bulunma nedenimiz, kendilerini Kürtlerin savunucusu olarak tanıtan terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP´nin evlatlarımızı, canımızı, insanımızı ve hayatımızı istismar ederek ölüme götürmesine karşı bir duruştur. Bugüne kadar bizim bu duruşumuz neticesinde, evlatlarımız düştükleri hain tuzaklardan kaçarak geri gelmeleri ile birlikte kafasına vur, seçim zamanı oyunu al dedikleri Kürtler artık uyanmaya başladı. Bu yüzden terör örgütünün ve siyasi uzantılarının bu coğrafyada varlıkları zamanla yok olma sürecine girdi. Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP, nefessiz kalmışken Anayasa Mahkemesi´nin HDP´nin devlet desteğinden yararlanmasına onay vermesi tekrar oksijen desteği almıştır. Bu karar ile terör örgütüne finans sağlanmıştır. Devletin ödediği bu paradan şehidin, yetimin, fakirin ve bu milletin hakkı vardır. HDP´ye değil maddi destek verilmesi, derhal bu partinin kapatılması gerekmektedir. Bölge halkı huzuru, istikrarı ve sükuneti yakalamışken bu verilen kararı protesto ediyor ve kabul etmiyoruz. PKK ve HDP yıllardır bu coğrafyaya kan ve gözyaşı getirdi. Son yıllarda Doğu ve Güneydoğu terör belasından ve siyasi uzantılarından kurtulunca huzur bulmaya, gelişmeye başladı. Bu huzur ortamını kimsenin bozmaya hakkı yoktur. Anayasa Mahkemesi´ni buradan kınıyor ve bu kararı kabul etmiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2023-03-10 15:50:50



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