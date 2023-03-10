Galeria Sitesi'nin 1 bloğu yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada



Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, depremde ağır hasar alan ve 1 bloğu yıkılan Galeria Sitesi´nin kontrollü yıkımı sırasında C blok çöktü. O anlar kameraya yansıdı.

Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı, 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Geride kalan 3 bloktan 1´i kontrollü şekilde yıkılan sitenin C bloğu da yıkım sırasında çöktü. Çökme sonrası çevreyi toz bulutu kaplarken, olayda kimse yaralanmadı. O anlar kameraya yansırken, sitenin son bloğunun yıkımına yarın devam edilecek. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2023-03-10 19:03:29



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