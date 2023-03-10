Diyarbakır'da, çadırkentten çıkan 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Burak EMEKGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, depremde evlerini kaybeden vatandaşlar için oluşturulan çadırkentte yaşayan H.D. isimli kadın ve M.Ç.'ye otomobil çarptı. H.D. olay yerinde yaşamını yitirirken M.Ç. ise ağır yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerindeki bulunan çadırkent girişinde meydana geldi. H.D., isimli kadın ve M.Ç., karşıya geçmek isterken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BEF 31 plakalı otomobilin çarpması sonucu savruldu. Sürücü daha sonra yan tarafta bulunan 34 DDA 464 plakalı otomobile de çarparak yoldan çıktı.
Kazada H.D., isimli kadın olay yerinde yaşamını yitirirken M.Ç., ise ağır yaralandı. Çadırkent içerisinde bulunan sağlık görevlilerinin anında müdahale etmesiyle M.Ç., ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde yol tek taraflı olarak kapatıldı.
Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken; polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2023-03-10 21:11:08
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