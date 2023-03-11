20 metrekarelik konteynerde Türkiye'nin en büyük mahallesini yönetiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20 metrekarelik konteynerde Türkiye'nin en büyük mahallesini yönetiyor

DHA

20 metrekarelik konteynerde Türkiye'nin en büyük mahallesini yönetiyor


Gıyasettin TETİKMesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi, 2022 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin en büyük mahallesi olma özelliğini taşıyor. 149 bin 194 nüfusuyla 4 ili geride bırakan 18 bin metrekare büyüklüğündeki mahallenin muhtarı Şehmus Şirdenli, 20 metrekarelik konteynerde 4 yıldır mahalleyi yönettiğini belirterek "İşimi severek yapıyorum" dedi. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'nin nüfusu, 2022 yılında toplam 85 milyon 279 bin 553 oldu. Nüfus sayılarına göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 149 bin 194 nüfusla Türkiye'nin en büyük mahallesi oldu. 18 bin metrekare büyüklüğündeki Bağcılar Mahallesi, Bayburt, Tunceli, Ardahan ve Gümüşhane'yi geride bıraktı. Mahallede, 31 Mart 2019 seçimlerinde muhtar seçilen Şehmus Şirdenli, 20 metrekarelik 2 odalı konteynerde görev yapıyor. 
'KONTEYNERİMİZİ DEPREMZEDELERE AÇTIK'
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentte, muhtarlık işlerinin yürütüldüğü konteyneri depremzedelere açtığını belirten Şirdenli, "Türkiye'nin en kalabalık mahallesinin muhtarıyım. Depremde Diyarbakır da etkilendi. En fazla yıkım Bağlar ilçesinde meydana geldi. Bağcılar Mahallesi depremde fazla hasar almadı. Prefabrik muhtarlığımızı depremzedelere de açtık. Depremden dolayı muhtarlıktan hiç gitmedim. Gece gündüz demeden, vatandaşlarımıza hiç yorulmadan yardımcı oldum. Bundan dolayı sevinçliyiz. Yaşlılarımız geceleri sürekli yanımıza geldi. Deprem olur olmaz muhtarlığa geldim. Buraya geldiğimde mahalleli hepsi buradaydı. Ben bir odayı bayanlara diğer odayı da yaşlı amcalara bıraktım. 15 gün boyunca her gün burada yemek verdik. Ben parkta kalıyordum yaşlılar ise içeride kalıyordu. Yaklaşık 10 kişi bu dar alanda kaldı" dedi.
'MAHALLEYE YOĞUN GÖÇ VAR, KİRA ÜCRETİNİ YÜKSELTMEYİN'
Depremin ardından mahalleye göç olduğunu kaydeden muhtar Şirdenli, ev sahiplerinin fahiş fiyat uygulamamaları gerektiğini belirterek, "Depremden dolayı benim mahallemde yoğun bir göç var. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'dan göç var. Benim mahallem güvenli olduğu için toplanma merkezi olmuştu. Çünkü bizim mahallede tahribat çok azdı. Burada yıkılacak binamız yok. 4 binamız ağır hasarlı. Buraya binlerce kişi geldi ama biz kiralık ev bulamıyoruz. Ben vatandaşlarımdan yardım istiyorum. Kiralık evleri açın. Kardeşlerimizi 1 yıl idare edin. Kiralar 5 bin ise lütfen 6-7 bine yükseltmeyin. Kardeşlerimiz mağdur olmasın. Şu an dışarıda kalmışlar ve mağdur durumdalar" diye konuştu.
Konteynerin de yetersiz olduğunu dile getiren Şirdenli, "Burası, Türkiye´nin en büyük mahallesine yakışmıyor. Bu ufak yer Bağcılar Mahallesi'ne yakışmıyor. Benim mahallem 4 ilden, şu an daha büyük. Ben işimi severek yapıyorum. Burası yoğun olduğu zaman arkadaşlar bana 'Yorulmuyor musun?' diyor. Ben de işimi severek yaptığım için çok koşuşturuyorum. Mahalleli bizden bir şey istediğinde bütçemiz olmadığı için yapamıyoruz. Yetkililerin bu konuda bize çok yardımcı olmalarını istiyorum. 500 nüfusluk bir köyle bize aynı muamele gösteriliyor. Bizi dikkate alsınlar. Bana bir yardımcı şarttır. Böyle büyük bir mahallede, en azından ben bir toplantıya gitsem yerime bakabilecek birinin olması lazım. 1500 kişilik mahalleyi yöneten muhtarlar da var, bizim gibi büyük bir mahalleyi yöneten muhtar da var ama maalesef ikimiz de aynı ücreti alıyoruz. Seçim zamanlarında biz muhtarları kağıt masraflarından da kurtarırlarsa çok seviniriz" dedi.
'MAHALLENİN İLÇE OLMASINI İSTİYORUZ'
Nüfus sayısıyla mahallenin ilçe olması gerektiğini dile getiren Şirdenli, "Mahallemizin ilçe olması için her yere başvurduk ve istiyoruz da. Bizim mahallemiz modern bir mahalledir ve nüfusumuz da buna uygundur. Biz bunu referandum gibi bir şey yaptık herkes ilçe olmasını istiyor. Burada hastane eksiğimiz var. Kayapınar, Sur, Yenişehir'de devlet hastanesi var ama kendi mahallemi bırakıyorum, Bağlar ilçesinde hastane yok. Maalesef hiç kimse mi bunu görmüyor? Ben bunun için de halen mücadele ediyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Mesut BUDRAÇ
2023-03-11 11:00:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal medyadan tanıştığı çocukla görüşmek için evden çıkan Büşra Nur kayıp
YEREL HABERLER Sosyal medyadan tanıştığı çocukla görüşmek için evden ...
Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü
Diyarbakır'da, çadırkentten çıkan 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, çadırkentten çıkan 2 kişiye otomobil ...
Diyarbakır ve Siirt'te hayvan borsası pazarları kapatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Siirt'te hayvan borsası pazarları ...
Galeria Sitesi'nin 1 bloğu yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Galeria Sitesi'nin 1 bloğu yıkım sırasında çöktü; o ...
Diyarbakır'da 7 bin 500'ü aşkın depremzede yurt ve çadırlarda barınıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 7 bin 500'ü aşkın depremzede yurt ve ...
Diyarbakır'da D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu boşaltıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ...
Diyarbakır'da sopalı ve silahlı 'miras' kavgası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sopalı ve silahlı 'miras' kavgası: 7 ...
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan nevruz etkinliğine ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan nevruz ...
AYM´nin HDP kararına evlat nöbetindeki ailelerden tepki
YEREL HABERLER AYM´nin HDP kararına evlat nöbetindeki ailelerden ...
Diyarbakır annelerinden HDP'nin hesaplarındaki blokenin kaldırılmasına tepki
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinden HDP'nin hesaplarındaki ...
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada baba- oğul öldü
YEREL HABERLER Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada baba- oğul ...
Galeria Sitesi soruşturmasında tanık: Yüzme havuzu kısmında hiçbir kolon yoktu
YEREL HABERLER Galeria Sitesi soruşturmasında tanık: Yüzme havuzu ...
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Nevruz´u bayram havasında kutlamayacağız
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Nevruz´u bayram ...
DEPSAŞ Enerji, sürdürülebilir tarım projeleriyle 123 bin çiftçiye destek sağlıyor
YEREL HABERLER DEPSAŞ Enerji, sürdürülebilir tarım projeleriyle 123 ...
Diyarbakır'da altyapı çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da altyapı çalışması sürüyor
Diyarbakır'da firari cinayet şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da firari cinayet şüphelisi yakalandı
DEPSAŞ Enerji sürdürülebilir tarım projeleriyle 123 bin çiftçiye destek sağlıyor
YEREL HABERLER DEPSAŞ Enerji sürdürülebilir tarım projeleriyle 123 ...
Deprem soruşturmasındaki tanık, yıkılan binanın altında bulunan yüzme havuzunu anlattı
YEREL HABERLER Deprem soruşturmasındaki tanık, yıkılan binanın ...
Kulp'ta ipekböceği üreticilerine malzeme desteği
YEREL HABERLER Kulp'ta ipekböceği üreticilerine malzeme desteği
Dicle Üniversitesi'nin doğal afet odaklı projeleri kabul edildi
YEREL HABERLER Dicle Üniversitesi'nin doğal afet odaklı projeleri ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bahar dönemi kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bahar dönemi kurs ...
Diyarbakır'da enkazda bulunan altın ve döviz yetkililere teslim edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da enkazda bulunan altın ve döviz ...
Diyarbakır'da çadır kentte depremzedelerin ihtiyaçları "Sosyal Market" ile karşılanıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çadır kentte depremzedelerin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.