20 metrekarelik konteynerde Türkiye'nin en büyük mahallesini yönetiyor

Gıyasettin TETİKMesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi, 2022 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin en büyük mahallesi olma özelliğini taşıyor. 149 bin 194 nüfusuyla 4 ili geride bırakan 18 bin metrekare büyüklüğündeki mahallenin muhtarı Şehmus Şirdenli, 20 metrekarelik konteynerde 4 yıldır mahalleyi yönettiğini belirterek "İşimi severek yapıyorum" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'nin nüfusu, 2022 yılında toplam 85 milyon 279 bin 553 oldu. Nüfus sayılarına göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 149 bin 194 nüfusla Türkiye'nin en büyük mahallesi oldu. 18 bin metrekare büyüklüğündeki Bağcılar Mahallesi, Bayburt, Tunceli, Ardahan ve Gümüşhane'yi geride bıraktı. Mahallede, 31 Mart 2019 seçimlerinde muhtar seçilen Şehmus Şirdenli, 20 metrekarelik 2 odalı konteynerde görev yapıyor.

'KONTEYNERİMİZİ DEPREMZEDELERE AÇTIK'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentte, muhtarlık işlerinin yürütüldüğü konteyneri depremzedelere açtığını belirten Şirdenli, "Türkiye'nin en kalabalık mahallesinin muhtarıyım. Depremde Diyarbakır da etkilendi. En fazla yıkım Bağlar ilçesinde meydana geldi. Bağcılar Mahallesi depremde fazla hasar almadı. Prefabrik muhtarlığımızı depremzedelere de açtık. Depremden dolayı muhtarlıktan hiç gitmedim. Gece gündüz demeden, vatandaşlarımıza hiç yorulmadan yardımcı oldum. Bundan dolayı sevinçliyiz. Yaşlılarımız geceleri sürekli yanımıza geldi. Deprem olur olmaz muhtarlığa geldim. Buraya geldiğimde mahalleli hepsi buradaydı. Ben bir odayı bayanlara diğer odayı da yaşlı amcalara bıraktım. 15 gün boyunca her gün burada yemek verdik. Ben parkta kalıyordum yaşlılar ise içeride kalıyordu. Yaklaşık 10 kişi bu dar alanda kaldı" dedi.

'MAHALLEYE YOĞUN GÖÇ VAR, KİRA ÜCRETİNİ YÜKSELTMEYİN'

Depremin ardından mahalleye göç olduğunu kaydeden muhtar Şirdenli, ev sahiplerinin fahiş fiyat uygulamamaları gerektiğini belirterek, "Depremden dolayı benim mahallemde yoğun bir göç var. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'dan göç var. Benim mahallem güvenli olduğu için toplanma merkezi olmuştu. Çünkü bizim mahallede tahribat çok azdı. Burada yıkılacak binamız yok. 4 binamız ağır hasarlı. Buraya binlerce kişi geldi ama biz kiralık ev bulamıyoruz. Ben vatandaşlarımdan yardım istiyorum. Kiralık evleri açın. Kardeşlerimizi 1 yıl idare edin. Kiralar 5 bin ise lütfen 6-7 bine yükseltmeyin. Kardeşlerimiz mağdur olmasın. Şu an dışarıda kalmışlar ve mağdur durumdalar" diye konuştu.

Konteynerin de yetersiz olduğunu dile getiren Şirdenli, "Burası, Türkiye´nin en büyük mahallesine yakışmıyor. Bu ufak yer Bağcılar Mahallesi'ne yakışmıyor. Benim mahallem 4 ilden, şu an daha büyük. Ben işimi severek yapıyorum. Burası yoğun olduğu zaman arkadaşlar bana 'Yorulmuyor musun?' diyor. Ben de işimi severek yaptığım için çok koşuşturuyorum. Mahalleli bizden bir şey istediğinde bütçemiz olmadığı için yapamıyoruz. Yetkililerin bu konuda bize çok yardımcı olmalarını istiyorum. 500 nüfusluk bir köyle bize aynı muamele gösteriliyor. Bizi dikkate alsınlar. Bana bir yardımcı şarttır. Böyle büyük bir mahallede, en azından ben bir toplantıya gitsem yerime bakabilecek birinin olması lazım. 1500 kişilik mahalleyi yöneten muhtarlar da var, bizim gibi büyük bir mahalleyi yöneten muhtar da var ama maalesef ikimiz de aynı ücreti alıyoruz. Seçim zamanlarında biz muhtarları kağıt masraflarından da kurtarırlarsa çok seviniriz" dedi.

'MAHALLENİN İLÇE OLMASINI İSTİYORUZ'

Nüfus sayısıyla mahallenin ilçe olması gerektiğini dile getiren Şirdenli, "Mahallemizin ilçe olması için her yere başvurduk ve istiyoruz da. Bizim mahallemiz modern bir mahalledir ve nüfusumuz da buna uygundur. Biz bunu referandum gibi bir şey yaptık herkes ilçe olmasını istiyor. Burada hastane eksiğimiz var. Kayapınar, Sur, Yenişehir'de devlet hastanesi var ama kendi mahallemi bırakıyorum, Bağlar ilçesinde hastane yok. Maalesef hiç kimse mi bunu görmüyor? Ben bunun için de halen mücadele ediyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Mesut BUDRAÇ

2023-03-11



