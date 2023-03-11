Bismil'de huzur asayiş uygulamasında 16 kişi tutuklandı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde polis ekiplerince iki hafta boyunca yapılan huzur asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 46 kişiden 16´sı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde iki hafta boyunca sürdürülen huzur asayiş uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında 12 yıl 6 ay 5 gün, 6 yıl 3 ay, 4 yıl 2 ay ve 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin de olduğu, 23´ü hırsızlık şüphelisi, 46 kişi yakalandı. Uygulamada ayrıca 4 ruhsatsız tabanca,1 ruhsatsız tüfek, 42 gram ağırlığında narkotik madde, 359 gümrük kaçağı sigara ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16´sı tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-03-11 11:33:37



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