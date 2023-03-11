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`Devlete emanet´ deyip çatıya Türk bayrağı asarak hasarlı binadan çıkmışlar

DHA

`Devlete emanet´ deyip çatıya Türk bayrağı asarak hasarlı binadan çıkmışlar


Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da ağır hasarlı raporu verilen 6 katlı binanın çatısında asılı olan Türk bayrağı, yıkım durdurularak itfaiyenin sepetli aracıyla alındı. Çatıya bayrağı astığı ortaya çıkan Kadir Çakır (43), "Biz dışarı çıkarken evdeki bayrağa ne yapalım diye düşündük ve çanağa astık. Binadan çıkarken de evimiz, eşyamız her şeyimiz devlete teslimdir, emanettir. Şu an evim yıkılıyor" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Bağlar ilçesindeki 6 katlı Kaymaz 4 ve Menekşe Apartmanı için ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Binanın bir bölümü yıkılırken, 8 Mart´ta bölgede görevli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Erhan, çatıda Türk bayrağı olduğunu gördü. Yıkımın durdurulduğu alana itfaiye aracı getirildi. Ekipler, sepetli itfaiye aracıyla binanın çatısına çıkıp, bayrağı aldı. İtfaiye eri, Türk bayrağını Hasan Erhan'a teslim etti ve yıkıma tekrar başlandı. Türk bayrağını asanların, binanın 6´ncı katında oturan Kadir ve Helin Çakır (37) çifti olduğu ortaya çıktı. Çakır çiftinin, evden çıkarken eşyalarını alamayınca Türk bayrağını çatıya asıp ayrıldığı ortaya çıktı. Çakır ailesi yıkımına devam edilen apartmanının önünde oturup o anları izledi.
`EVİMİZİ DEVLETE TESLİM VE EMANET ETTİK´
DHA´ya konuşan ev sahibi Kadir Çakır, evlerini devlete teslim ve emanet ettikleri için bayrağı astıklarını belirterek, "Emniyet güçlerine depremden bugüne kadar bize göstermiş oldukları hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz dışarı çıkarken evdeki bayrağa ne yapalım diye düşündük ve çanağa astık. Binadan çıkarken de evimiz, eşyamız, her şeyimiz devlete teslimdir, emanettir. Şu an evim yıkılıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Her yerim diken diken olmuş durumda. Anılarımız ve hatıralarımız gözümüzün önünde gidiyor. Bundan sonraki süreçte nasıl bir şey olacak bilmiyorum ama biz devletimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Biz şu an yurtta kalıyoruz. Orada da her şeyimiz güzel ve bir eksikliğimiz yok. Piyasada kiralık ev arıyoruz ama bulamıyoruz. Bununla ilgili bize yardımcı olunursa seviniriz. Buradan ev sahiplerine sesleniyorum. Lütfen duyarlı olalım. Çocuklarım var bizim yerleşik bir düzene girmemiz gerekiyor. Çünkü gün gelecek biz yurttan çıkacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2023-03-11 12:46:02

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