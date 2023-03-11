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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bu sabah toplantı yaptıklarını ve gündemlerinde 2 madde olduklarını söyledi. Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan´ı destekleme kararı aldık" dedi.DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır

2023-03-11 15:32:09



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