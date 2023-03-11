HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ı destekleme kararı aldık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ı destekleme kararı aldık

DHA

HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ı destekleme kararı aldık


Burak EMEKGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)HÜR Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bu sabah toplantı yaptıklarını ve gündemlerinde 2 madde olduğunu söyleyerek, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" dedi.
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sabah saatlerinde yaptıkları toplantının ardından partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Yapıcıoğlu, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını kamuoyuyla paylaştıklarını belirtip, "Bu sabah toplantıda arkadaşlarımızla bu konuyu konuştuk. Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Bu kararın milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.
Seçim müziği çalışmaları olduğunu ancak deprem nedeniyle bunu durdurduklarını aktaran Yapıcıoğlu, "İnsanların yasını yaşamaya fırsat bulamadığı bir dönemde, müzikli ve çalgılı seçim propagandası yapmak gibi bir düşüncemiz yok. O konuda bence bütün partiler benzer kararlar almalı. Özellikle de deprem bölgelerinde, enkazların üzerinde siyaset propagandası yapılmamalıdır. 6'lı masanın bazı bileşenleriyle görüşmelerimiz var. Daha önce görüşüyorduk. Onlar 6'lı masaya gittikten sonra da görüşmelerimiz devam etti. O ittifaka dahil olma konusunda bize herhangi bir teklif gelmedi" dedi. DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2023-03-11 17:07:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, GİK toplantısı sonrası açıklama yaptı:
YEREL HABERLER HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, GİK toplantısı ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da konteyner kent alanını inceledi:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da konteyner ...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da değerlendirme toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da ...
Diyarbakır'da depremzede engelliler için tohum ekim etkinliği
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremzede engelliler için tohum ekim ...
`Devlete emanet´ deyip çatıya Türk bayrağı asarak hasarlı binadan çıkmışlar
YEREL HABERLER `Devlete emanet´ deyip çatıya Türk bayrağı asarak ...
Kulp'ta ipek böceği üreticilerine 10 bin dut fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Kulp'ta ipek böceği üreticilerine 10 bin dut fidanı ...
Bismil'de huzur asayiş uygulamasında 16 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bismil'de huzur asayiş uygulamasında 16 kişi ...
20 metrekarelik konteynerde Türkiye'nin en büyük mahallesini yönetiyor
YEREL HABERLER 20 metrekarelik konteynerde Türkiye'nin en büyük ...
Sosyal medyadan tanıştığı çocukla görüşmek için evden çıkan Büşra Nur kayıp
YEREL HABERLER Sosyal medyadan tanıştığı çocukla görüşmek için evden ...
Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü
Diyarbakır'da, çadırkentten çıkan 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, çadırkentten çıkan 2 kişiye otomobil ...
Diyarbakır ve Siirt'te hayvan borsası pazarları kapatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Siirt'te hayvan borsası pazarları ...
Galeria Sitesi'nin 1 bloğu yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Galeria Sitesi'nin 1 bloğu yıkım sırasında çöktü; o ...
Diyarbakır'da 7 bin 500'ü aşkın depremzede yurt ve çadırlarda barınıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 7 bin 500'ü aşkın depremzede yurt ve ...
Diyarbakır'da D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu boşaltıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ...
Diyarbakır'da sopalı ve silahlı 'miras' kavgası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sopalı ve silahlı 'miras' kavgası: 7 ...
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan nevruz etkinliğine ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan nevruz ...
AYM´nin HDP kararına evlat nöbetindeki ailelerden tepki
YEREL HABERLER AYM´nin HDP kararına evlat nöbetindeki ailelerden ...
Diyarbakır annelerinden HDP'nin hesaplarındaki blokenin kaldırılmasına tepki
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinden HDP'nin hesaplarındaki ...
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada baba- oğul öldü
YEREL HABERLER Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada baba- oğul ...
Galeria Sitesi soruşturmasında tanık: Yüzme havuzu kısmında hiçbir kolon yoktu
YEREL HABERLER Galeria Sitesi soruşturmasında tanık: Yüzme havuzu ...
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Nevruz´u bayram havasında kutlamayacağız
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Nevruz´u bayram ...
DEPSAŞ Enerji, sürdürülebilir tarım projeleriyle 123 bin çiftçiye destek sağlıyor
YEREL HABERLER DEPSAŞ Enerji, sürdürülebilir tarım projeleriyle 123 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.