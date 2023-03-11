Sosyal medyadan tanıştığı çocukla görüşmek için evden çıkan Büşra Nur kayıp (2)

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JANDARMA BÜŞRA NUR'U BULDU

Diyarbakır'da, sosyal medyadan tanıştığı Yakup K. (16) ile görüşmek için 5 Mart'ta evden çıkan ve haber alınamayan Büşra Nur Aygün, jandarma tarafından bulundu. Kayapınar ilçesinde Yakup K.'nin ailesine ait olan evde bulunan Büşra Nur, alınarak İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yakup K. ve annesi G.K. de gözaltına alındı. Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-03-11 17:59:17



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