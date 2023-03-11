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Bakan Kurum: 1 milyon 760 bin binada inceleme yapıldı

DHA

Bakan Kurum: 1 milyon 760 bin binada inceleme yapıldı


Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te 1 milyon 760 bin binada hasar tespit çalışmalarının yapıldığını ifade ederek, "Hasar tespit çalışmalarımızda sona geldik, 5 ilimizden olan Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te tespitler tamamlandı. Depremden etkilenen illerimizden 5 milyon 4 bin bağımsız bölümden oluşan hasar tespit çalışmaları çerçevesinde 1 milyon 760 bin binada inceleme yapılmış durumda. İçerisinde 820 bin 302 bağımsız bölümden oluşan 279 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır´a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentte bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi´nde (GAMER) değerlendirme toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantının ardından ilk açıklamayı yapan Bakan Bozdağ, toplantıda önemli kararların alındığını ifade ederek, "Bugün Sayın Bakanımız Murat Kurum ile birlikte Diyarbakır´da şu ana kadar yapılan çalışmaları inceledik. Acil yıkılması, ağır ve orta hasarlı binaların ve Diyarbakır´ımıza bu kapsamda yapılacak binalarla ilgili Bakanımız ve ekibinin burada yaptıkları sunumlar heyetimiz tarafından da değerlendirildi. Önemli kararlar da burada alındı. Hem depremin yaşandığı diğer yerlerde hem de Diyarbakır´ımız da Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna taahhüt ettiği üzere vatandaşlarımızın, yaşam şartları daha iyi olan ve depreme dirençli konutlar oluşturmada büyük bir seferberliği Bakanlığımız ve ilgili birimler tarafından, yürütüldüğünü Diyarbakır´da da bir kez daha şahit olduk. Depremden hemen sonra 20 bin konutun inşasının başladığını görüyoruz. Bu büyük bir başarıdır. Bu süreç içerisinde de kalan konutları hızlıca teslim edeceğiz" dedi.
`DİYARBAKIR´I HEP BİRLİKTE YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ´
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır´daki çalışmalarla kentin yeniden ayağa kaldırılacağını ifade ederek, "Buradaki toplantıda çok önemli istişareleri hep birlikte yapmış olduk. Depremle sarsılan Diyarbakır´ımızla birlikte 10 ilimizde 85 milyon vatandaşımız seferber oldu. Hep birlikte yaraları sarmak için bir mücadele ortaya koyduk. Diyarbakır´ımız sadece kendisi değil deprem gören diğer illerimizi de düşündü. Oralara da yardım ellerini uzattı. Buraya gelen yardımların ve ekipleri oraya göndererek yardım elini uzatmak için büyük bir mücadele verdi. Diyarbakırlı kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Diyarbakır´da arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Geçici çadır kentler kuruldu. Konteyner kentin alt yapı çalışmaları tamamlanıyor. Hasar tespit çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor. İnşallah buradaki çalışmaların gayretiyle Diyarbakır'ı hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Tıpkı diğer 10 ilimizde olduğu gibi kalıcı konutlara ilişkin de yapılması gereken tüm çalışmaları depremin ilk anından nasıl seferber olduysa aynı anlayışla yürüteceğiz. Buradaki üniversitemizdeki hocalarımızın fikirleri önerileri doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi.
`1 MİLYON 760 BİN BİNADA İNCELEME YAPILDI´
Depremden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te 1 milyon 760 bin binada hasar tespit çalışmalarının yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmalarımızda sona geldik, 5 ilimizden olan Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te tespitler tamamlandı. Depremden etkilenen illerimizden 5 milyon 4 bin bağımsız bölümden oluşan hasar tespit çalışmaları çerçevesinde 1 milyon 760 bin binada inceleme yapılmış durumda. İçerisinde 820 bin 302 bağımsız bölümden oluşan 279 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. Diyarbakır´ımızda 25 bin 97 bağımsız bölümden oluşan 6 bin 652 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. Diğer illerimizde de hasar tespit çalışmaların yüzde 90´nını tamamladık. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayıp süreci bitirmiş olacağız. Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 11 ilimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız" diye konuştu.  
`27 BİN 253 KONUTUN YAPIMI FİİLEN BAŞLADI´
Diyarbakır´da 21 bin konutun yapımının planlandığını belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:
"Mikro bölgeleme çalışması yaptığımız alanlarda yapım sürecini başlattık. Diyarbakır'da 18 bin konut ve 3 bin köy konutu olmak üzere toplamda 21 bin konutunun yapımını planladık. Yapılacak yerleri istişare ettik. Uzman ekipler TOKİ ile birlikte bir master plan çerçevesi içinde Diyarbakır'ın kültür ve ruhunu bu plana yansıtacağız. Toplamda 27 bin 253 konutun sahada fiilen yapımına başlamış olduk. Önümüzdeki günlerde 309 bin konutun yapımını başlatmış olacağız. 11 ilimizde eş zamanlı olarak yürüyecek bu süreç. Diyarbakır'da şehrin geleceğine ilişkin tüm esnaf için yeni sanayi sitelerinin yerlerini belirleyeceğiz. Tarihi surlarda hasar gören yerlerimiz var. Surların restorasyon süreci kaldığı yerden devam edecek. Tarihi camiler, hanlar, hamamlar zarar gören ne var ise aslına uygun bir şekilde ayağa kaldıracağız. Sur'da yaptığımız anlayış ile zarar gören tüm alanları aynı anlayış ile ayağa kaldıracağız." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2023-03-11 22:58:36

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