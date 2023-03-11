Görme engelli Fatmagül, 6'ncı kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti

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İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde 6´ncı kattaki evlerinin balkonundan düşen görme engelli Fatmagül Sabruk (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Silvan ilçesi Cami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre görme engelli Fatmagül Sabruk, 6´ncı kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Fatmagül, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fatmagül Sabruk'un cenazesi, otopsi için Diyarbakır´a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2023-03-11 23:15:05



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