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Mesut BUDRAÇSerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRSilvan kara yolunda yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen TIR´ın şoförü A.P., yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Diyarbakır-Silvan yolu Bağdere mevkisinde meydana geldi. A.P. yönetimindeki 06 CUU 511 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada A.P. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.P., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Aynı bölgede, 7 Ocak´ta kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1'i bebek 5 kişi yaşamını yitirmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ, Serhat ÖZDEMİR

2023-03-13 17:08:08



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