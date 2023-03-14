Devrilen traktörün altında kalan Umut öldü, amcası yaralandı



Gıyasettin TETİK/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Umut Demir (8) hayatını kaybederken, sürücü amcası M.D. ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Beypınar Mahallesi´nde meydana geldi. M. D.´nin kullandığı traktör, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. M.D. ve yeğeni Umut Demir, devrilen traktörün altında kaldı. İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerin yardımıyla traktörün altından çıkarılan sürücü ve yeğeni, ilk müdahalenin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Umut Demir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Umut Demir´in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Vücudunda kırıklar bulunan M.D.´nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-14 00:08:57



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