Sünnet için götürüldüğü hastanede bademcikleri alındı

Gıyasettin TETİK/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Ergani ilçesinde ailesinin sünnet ettirmek için Devlet Hastanesi´ne getirdiği 2.5 yaşındaki B.Y.´nin ameliyatla bademcikleri alındı. Aile şikayetçi olurken, İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.
Ergani ilçesinde anne S.Y., geçen hafta oğlu B.Y.´yi sünnet ettirmek için Devlet Hastanesi´ne getirdi. B.Y., işlemlerin ardından ameliyat için götürüldü. Kulak Burun Boğaz Servisi´ne götürülen B.Y.´nin burada bademcikleri alındı. Üroloji odasında bekleyen aile, kısa sürmesi gereken işlem uzayınca görevlilere sorunca gerçeği öğrendi. Sünnet için götürdükleri hastanede çocuklarının bademcik ameliyatı yapılması nedeniyle aile doktorlardan şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü de konu ile ilgili idari soruşturma başlattı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-03-14 00:29:51
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