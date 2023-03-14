

Gıyasettin TETİK/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Ergani ilçesinde ailesinin sünnet ettirmek için Devlet Hastanesi´ne getirdiği 2.5 yaşındaki B.Y.´nin ameliyatla bademcikleri alındı. Aile şikayetçi olurken, İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

Ergani ilçesinde anne S.Y., geçen hafta oğlu B.Y.´yi sünnet ettirmek için Devlet Hastanesi´ne getirdi. B.Y., işlemlerin ardından ameliyat için götürüldü. Kulak Burun Boğaz Servisi´ne götürülen B.Y.´nin burada bademcikleri alındı. Üroloji odasında bekleyen aile, kısa sürmesi gereken işlem uzayınca görevlilere sorunca gerçeği öğrendi. Sünnet için götürdükleri hastanede çocuklarının bademcik ameliyatı yapılması nedeniyle aile doktorlardan şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü de konu ile ilgili idari soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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ARŞİV

-Ergani Devlet Hastanesi havadan görüntü

-Ergani Devlet Hastanesi tabelası havadan görüntü

-Ergani Devlet Hastanesi girişi havadan görüntü

-Ergani Devlet Hastanesi binası havadan görüntü

-Kayıt işlemleri

-Kan merkezi

-Ameliyathane

-Çocuk hastalıkları servisi

-Genel ve Detay

DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır / Ergani Gıyasettin TETİK

2023-03-14 01:06:42



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