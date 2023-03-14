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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Diyarbakır'da seçim güvenlik toplantısında

DHA

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Diyarbakır'da seçim güvenlik toplantısında


Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 12 ilin valisi ile kolluk kuvvetlerinin amirleriyle düzenlenen seçim bölge güvenlik toplantısında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Seçim günü emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucularımız ve geçici güvenlik korucularımızla toplam 601 bin 251 personelimiz görevi başında olacaktır. Bunun yanı sıra güvenlik tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla helikopter, İHA, İKU, uçak, dron, gibi bütün hava unsurlarımız, gemi ve botlarımız, muhabere araçlarımız ve TOMA´larımız da göreve hazır olacaklardır" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy´un başkanlığında, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri Genel Seçimleri için Diyarbakır´da bir otelin toplantı salonunda `Seçim bölge güvenlik toplantısı´ düzenlendi. Toplantıya Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukçu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, Batman Vali Vekili Kadir Kılıç, Bingöl Vali Vekili Abdullah Özübek, Bitlis Vali Vekili İzzet Cem Eser, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şırnak Vali Vekili Ali Erdoğan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürleri ve Jandarma komutanları katıldı.
`18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN SEÇİM BROŞÜRÜ GİBİ ŞEYLER DAĞITMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ´
Seçim kampanyalarıyla ilgili alınan önlemlerle ilgili konuşan Ersoy, "Bakanlık olarak bizim buradaki pozisyonumuz açık ve nettir. Seçim halkın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları, bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızın dışındadır. Bizim görevimiz, vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde, herhangi bir aksiliğe veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmektir. Bakanlık olarak seçim güvenliğini üç noktada ele alıyoruz. Birincisi kampanya ve propaganda döneminin güvenliği ikinci kısım oy verme, seçim günü güvenliği ve üçüncü kısım ise seçim günü akşamı oy sayımının güvenliği, sonuçların, listelerin, bütün evrak ve oy pusulalarının ilgili yerlere sağlıklı ve seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilmesidir. Kampanya döneminde basına açık ve kapalı toplantılarda güvenlik tedbirlerini alırken, bir üçüncü göz kullanacağız. Yani alınan tedbirleri dışarıdan izleyecek, kontrol edecek birimler oluşturacağız. Seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, seçim materyali, afiş gibi şeylerin dağıtmasına izin vermeyeceğiz. Bu çalışmalarda kişiler bazen aşırı tepkiler gösterebiliyor, gerginlikler yaşanabiliyor. Mahallenin küçük çocuklarının ellerine siyasi parti broşürleri tutuşturup onları tanımadıkları insanların önüne, evine, kapısına yollamak, çocuklarımız açısından bir risk içeriyor. Dolayısıyla çocuklarımızı koruma adına uygulamayı böyle yapmamız gerekiyor" diye konuştu.
`PERSONELİN İZİNLERİ KALDIRILACAK,
Ersoy, seçimde zorunlu haller dışında personellerin izinlerinin kaldırılacağını, 601 bin 251 personelin görev yapacağını ifade ederek, "Seçim sürecinde kolluk birimlerimizde görevli bütün personelin izinleri zorunlu haller dışında kaldırılacaktır. Seçim günü emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucularımız ve geçici güvenlik korucularımızla toplam 601 bin 251 personelimiz görevi başında olacaktır. Bunun yanı sıra güvenlik tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla helikopter, İHA, İKU, uçak, dron gibi bütün hava unsurlarımız, gemi ve botlarımız, muhabere araçlarımız ve TOMA´larımızda göreve hazır olacaklardır. GAMER merkezlerimiz, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat birimlerimiz, bütün güvenlik kamera sistemlerimizle entegre şekilde bu süreçte yer alacaklardır. Gerek hassas kişi ve yerlerin korunması, gerek enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması gerek kampanya dönemindeki güvenlik konularında gerekse olası provokatif eylemlere ilişkin ilgili bütün birimlerimiz ve personelimiz, tam kapasite ile görevi başında olacaklardır" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2023-03-14 15:48:22

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