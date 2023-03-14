Diyarbakır´da sağanak; çadır kentte önlem alındı

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da etkisini gösteren sağanakla çadır kentteki bazı çadırların çevresinde su birikintisi oluştu. Önlem alan belediye ekipleri, afetzedelere strafor köpük dağıttı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Diyarbakır´da 1´i boş 7 bina yıkılırken, afetzedeler Silvan yolu üzerinde Dicle Nehri kenarında kurulan çadır kentte barındırılmaya başladı. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte bazı çadırların sevresinde su birikintisi oluştu. Bazı afetzedelerin eşyaları zarar gördü. Yenişehir Belediyesi ekipleri, önlem olarak afetzedelere strafor köpük dağıttı. Köpükler hem çadır içlerine hem de etraflarına yerleştirildi. Yağış etkisini sürdürürken, belediye yetkilileri çadırları gezerek, afetzedelerin durumunu kontrol ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-03-14 16:08:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.