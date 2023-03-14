Diyarbakır´da sağanak; çadır kentte önlem alındı



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da etkisini gösteren sağanakla çadır kentteki bazı çadırların çevresinde su birikintisi oluştu. Önlem alan belediye ekipleri, afetzedelere strafor köpük dağıttı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Diyarbakır´da 1´i boş 7 bina yıkılırken, afetzedeler Silvan yolu üzerinde Dicle Nehri kenarında kurulan çadır kentte barındırılmaya başladı. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte bazı çadırların sevresinde su birikintisi oluştu. Bazı afetzedelerin eşyaları zarar gördü. Yenişehir Belediyesi ekipleri, önlem olarak afetzedelere strafor köpük dağıttı. Köpükler hem çadır içlerine hem de etraflarına yerleştirildi. Yağış etkisini sürdürürken, belediye yetkilileri çadırları gezerek, afetzedelerin durumunu kontrol ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-14 16:08:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.