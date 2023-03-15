Diyarbakır'da yağış sonrası çadırların yeri değiştirildi

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, yağış nedeniyle çadır kentteki bazı çadırların çevresinde su birikintisi oluştu. Belediye ekipleri, olası su baskınına karşı 100´e yakın çadırın yerini değiştirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Diyarbakır´da 1´i boş 7 bina yıkılırken, afetzedeler de Silvan yolunda Dicle Nehri kenarında kurulan çadır kentte barındırılmaya başlandı. Kentte 2 gündür etkili olan yağışla bazı çadırların çevresinde su birikintisi oluştu. Bazı afetzedelerin eşyaları, hasar gördü. Yenişehir Belediyesi ekipleri, 1950 çadırın bulunduğu yerde olası su baskınına karşı tedbir olarak 100´e yakın çadırın yerini değiştirdi. Ekipler, suyun akışını değiştirmek için kanal açtı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-03-15 14:54:01
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