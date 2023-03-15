Diyarbakır´da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

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Gıyasettin TETİKMesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak'ta suyla dolan alt geçitte bazı araçlar mahsur kaldı.

Kent genelinde öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı evlerde su baskınları yaşandı. Yollarda biriken su nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Şanlıurfa yolu üzerindeki Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak´taki alt geçit suyla doldu. Alt geçitte bazı araçlar mahsur kalırken, bölgeye ekipler yönlendirildi. Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi´nde de 5 katlı Hicret Apartmanı´nın giriş merdivenleri bodrum kata göçtü. Bina tahliye edilirken, polis ekipleri apartmanın çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Mesut BUDRAÇ

2023-03-15 17:40:58



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