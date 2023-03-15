Diyarbakır´da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır´da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (2)

DHA

Diyarbakır´da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (2)


YILDIRIM DÜŞME ANI KAMERADA
Kentte etkili olan sağanak yağış sürerken, Kayapınar ilçesinde yola yıldırım düştü. Yaklaşık 75 metre mesafedeki alanda etkili olan yıldırım düşmesinde şans eseri yaralanan olmazken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yağışın saat 24.00´e kadar aynı şiddetle etkili olacağını belirterek dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Vali Su, paylaşımında, "Değerli hemşehrilerimiz kuvvetli yağış ilimizde de etkisini sürdürmekte olup Valiliğimiz, tüm belediyelerimiz ve diğer kuruluşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gece saat 24.00'e kadar da yağışın aynı şiddetle süreceği beklendiğinden dikkatli olmaya lütfen devam edelim" ifadelerini kullandı. (DHA)Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-  DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-03-15 19:18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
Diyarbakır´da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Diyarbakır´da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Diyarbakır'da depremzede kadınlar atölyeye dönüştürülen çadırda ürün tasarlıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremzede kadınlar atölyeye ...
Diyarbakır DİSKİ'den selden zarar gören Şanlıurfa'ya araç ve personel desteği
YEREL HABERLER Diyarbakır DİSKİ'den selden zarar gören Şanlıurfa'ya ...
Diyarbakır'da 15 bin öğrenciye eğitim takviyesi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 15 bin öğrenciye eğitim takviyesi
Diyarbakır ve Mardin'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Mardin'de sağanak etkili oldu
Diyarbakır'da yağış sonrası çadırların yeri değiştirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yağış sonrası çadırların yeri ...
HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'nın yeniden yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ...
Diyarbakır'da kırsal mahallelere parke taşı döşeme çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kırsal mahallelere parke taşı döşeme ...
Diyarbakır´da sağanak; çadır kentte önlem alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da sağanak; çadır kentte önlem alındı
Sünnet yerine 'bademcik' ameliyatı ile ilgili 12 personele soruşturma
YEREL HABERLER Sünnet yerine 'bademcik' ameliyatı ile ilgili 12 ...
Diyarbakır'da "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" ...
Diyarbakır'da bilgievlerinde "Bilim ve Teknoloji Haftası" kutlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bilgievlerinde "Bilim ve Teknoloji ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Diyarbakır'da seçim güvenlik toplantısında
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Diyarbakır'da seçim ...
Diyarbakır'da çadır kentlerde yaklaşık 10 bin depremzede barınıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çadır kentlerde yaklaşık 10 bin ...
Galeria'da spor salonununda kolonlar tıraşlanmış, yüzme havuzunun 850 metrekaresi ruhsatsız
YEREL HABERLER Galeria'da spor salonununda kolonlar tıraşlanmış, ...
Diyarbakır'da yıkılan binanın altındaki spor salonunda kolonların inceltildiği belirlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yıkılan binanın altındaki spor ...
SÜNNET İÇİN GÖTÜRÜLDÜĞÜ HASTANEDE BADEMCİKLERİ ALINDI
YEREL HABERLER SÜNNET İÇİN GÖTÜRÜLDÜĞÜ HASTANEDE BADEMCİKLERİ ALINDI
Sünnet için götürüldüğü hastanede bademcikleri alındı
YEREL HABERLER Sünnet için götürüldüğü hastanede bademcikleri alındı
Devrilen traktörün altında kalan Umut öldü, amcası yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan Umut öldü, amcası ...
Diyarbakır'da sünnet için hastaneye götürülen çocuğa bademcik ameliyatı yapılmasına ilişkin soruşturma
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sünnet için hastaneye götürülen çocuğa ...
Fahiş fiyatlı kiralar nedeniyle ağır hasarlı evden çıkmıyorlar
YEREL HABERLER Fahiş fiyatlı kiralar nedeniyle ağır hasarlı evden ...
Diyarbakır´da devrilen TIR´ın şoförü yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da devrilen TIR´ın şoförü yaralandı
Galeria Sitesi'nde kolon kesildiği iddiasıyla gündeme gelen spor salonlarının izin belgesi yokmuş
YEREL HABERLER Galeria Sitesi'nde kolon kesildiği iddiasıyla gündeme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.