Diyarbakır´da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (4)

HASTANE MORGUNU SU BASTI, AĞAÇLAR KÖKLERİNDEN SÖKÜLDÜ
Diyarbakır´da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin bodrum katındaki morgu su bastı. Morg tahliye edilirken, hastane yönetimince su baskınlarının önlenmesi ve temizlik işlemleri için çalışma başlatıldı. Etkili olan sağanak nedeniyle Elazığ kara yolu üzerindeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin girişini de su bastı. Suların tahliyesi için çalışma başlatılırken, Yenişehir ilçesine bağlı Kırsal Güzelköy´de de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar köklerinden söküldü. (DHA)Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-03-15 21:07:50
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