Diyarbakır'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (5)

ÇERMİK'TE SİNEK ÇAYI TAŞTI
Diyarbakır'da etkili olan sağanak nedeniyle Çermik ilçesindeki Sinek Çayı, taştı. Çayın çevresindeki çay bahçeleri su altında kalırken, ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklar da suyla doldu. Kent merkezindeki bazı yollarda sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)Gıyasettin TETİK/ ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Çermik Gıyasettin TETİK
2023-03-16 00:14:56
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