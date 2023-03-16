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ÇERMİK'TE SİNEK ÇAYI TAŞTIDiyarbakır'da etkili olan sağanak nedeniyle Çermik ilçesindeki Sinek Çayı, taştı. Çayın çevresindeki çay bahçeleri su altında kalırken, ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklar da suyla doldu. Kent merkezindeki bazı yollarda sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)Görüntü Dökümü

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Sinek çayından detaylar

Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Gıyasettin TETİK/ÇERMİK (Diyarbakır),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Çermik Gıyasettin TETİK

2023-03-16 00:30:23



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