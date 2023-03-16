Diyarbakır´da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (6)

MAHSUR KALAN ARAÇLAR KURTARILDI, YOLLAR TRAFİĞE AÇILDI
Diyarbakır´da etkili olan sağanak yağış nedeniyle suyla dolan Şanlıurfa yolu üzerindeki Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak´taki temizleme çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince suyun temizlenmesinin ardından, yol tekrar trafiğe açıldı. Suda mahsur kalan araçların tamamı da kurtarıldı. Yağış nedeniyle suyla dolan diğer cadde ve sokaklardaki çalışmalar da tamamlanarak, kentteki tüm yollar trafiğe açık duruma getirildi. Vali Ali İhsan Su da çalışmaları yerinde inceledi. (DHA)Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-03-16 00:53:16
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