Depremzede çiftin sığındığı iş yerini su bastı, hamile eş hastanelik oldu

Serhat ÖZDEMİRYakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde deprem felaketinde evleri hasar alınca iş yerine sığınan çift, bu kez su baskınına maruz kaldı. Suyla dolan iş yeri hasar alırken, fenalaşan hamile eş ise hastaneye kaldırıldı.
Reklam ve tabela işi yapan M.E.T., deprem felaketinde evleri hasar alınca hamile eşi F.T. ile Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı'ndaki iş yerine yerleşti. Kentte etkili olan sağanağın ardından iş yerinin bulunduğu bodrum kat, su ile doldu. Su baskınında hamile F.T., fenalaşırken, durum ekiplere bildirildi. F.T. hastaneye kaldırıldı, hasar oluşan iş yerinde ise su tahliyesi yapıldı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY
2023-03-16 12:30:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.