Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Gıyasettin TETİK- Yakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRŞanlıurfa kara yolunda, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında DiyarbakırŞanlıurfa kara yolu Kadın Doğum Hastanesi kavşağı alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre 16 AIG 669 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil, 44 ACB 158, 06 DY 7377, 34 BUK 238 plaka araçlar ile plakası öğrenilemeyen otomobile çarparak durdu. Kazada 2'si ağır 3 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Sedat Atalay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY
2023-03-16 16:06:41
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