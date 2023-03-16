Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 1 yaralı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

DiyarbakırŞanlıurfa kara yolunda, 5 aracın karıştığı ve Sedat Atalay'ın hayatını kaybettiği, zincirleme kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Yusuf Pamuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen diğer kişinin tedavisi sürüyor.

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-16 17:51:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.