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Bakan Bozdağ: Kentsel dönüşüm aleyhine 5 bin 753 dava açılmıştır (2)

DHA

Bakan Bozdağ: Kentsel dönüşüm aleyhine 5 bin 753 dava açılmıştır (2)


BAKAN BOZDAĞ, KURULACAK OLAN KONTEYNER KENTİ İNCELEDİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır´da depremzedeler için kurulacak olan 621 konteyneri inceledi. Burada konuşan Bakan Bozdağ, "Diyarbakır´da bu bölge, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere konteyner kent olarak planlandı ve altyapı hazırlıkları süratli bir şekilde tamamlandı. AFAD tarafından gönderilen konteynerlerden bazıları da yerleştirildi. Önümüzdeki günler içerisinde diğer konteynerler de süratle yerleştirilecektir." dedi.
`BU ALAN BİN KONTEYNERE GÖRE PLANLANDI´
Diyarbakır´da konteyner kentte sayının bine çıkartılabileceğini belirten Bakan Bozdağ, "Ayrıca bizim bu alanımız bin konteynere göre planlandı. İhtiyaç halinde bu konteyneri bu bölgede bine çıkarma ihtimalimiz var. Alternatif konteyner alanları da belirlenmiş durumda. Buradan başka bir yere ihtiyaç duyulması halinde oraya da konteyner koyabileceğiz. Altyapısı olan başka yerlerde var. Onları değerlendireceğiz. Ama şu an da 621 konteyner bu bölgede faaliyete geçecek. 100 civarında konteyner Diyarbakır´ımıza da gelmiş durumda. İşte gördüğünüz gibi bazılarını yerleştirdik. Kalanları da inşallah süratle yerleştireceğiz." diye konuştu.
`DİYARBAKIR´DA DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZIN BARINMA SORUNU YOK´
Hava şartlarının uygun olması durumunda çalışmaların hızla devam edeceğini vurgulayan Bakan Bozdağ şöyle konuştu:
"Diyarbakır´da depremzede vatandaşlarımızın barınma sorunu şu anda yok. Bundan sonra da barınma sorunları olmayacaktır. Her türlü ihtiyacı daha önceden öngörüp ona göre planlama yapan, ona göre adım atan bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda barınanlar yurtlarımızda kalıyor. Ama ilerde de çadırları tasviye etmek, öte yandan konteyner talebinde bulunan pek çok vatandaşımız var, onları karşılamak daha sonra üniversitelerin açılması halinde burayı daha etkin kullanmak için şimdiden biz hesabımızı ona göre yapıyor bu çerçevede adımlarımızı atıyoruz. Konteyner Diyarbakır´ımıza hayırlı olsun. Yani Diyarbakır´ın deprem yaşayan ağır hasar, orta hasar, acil yıkılacak ve yıkılmış bütün binalarını ve bağımsız bölümlerini biz Diyarbakırlı hemşerilerimize daha yenisini vermek suretiyle telafi etmiş olacağız. O yüzden bu çadır kentlerde, konteyner kentlerde geçici barınma merkezleri, bunlar kalıcı değil geçici ihtiyacımızı görecek merkezlerdir. Ama Diyarbakır´ımızda da şu anda konteyner ile ilgili süreç artık hızlanmıştır. Burası vatandaşlarımızın talepleri halinde alt yapısı da tamam. Diğer işlerde tamam. Kısa sürede vatandaşlarımızın barınmasına da açılacaktır." (DHA)Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-03-16 18:43:21

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