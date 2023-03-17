Depremden 2 saat önce evden kovduğu eşi ve kızı hayatta kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremden 2 saat önce evden kovduğu eşi ve kızı hayatta kaldı

DHA

Depremden 2 saat önce evden kovduğu eşi ve kızı hayatta kaldı


Gıyasettin TETİKMesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)MALATYA´da yaşayan Canan Tuğ (38), 3 yıl önce evlendiği Zeki Tuğ (39) ile anlaşamayınca boşanma davası açıp, kızı Ömür (3) ile evden ayrılarak sığınma evine yerleşti. Zeki Tuğ, Hakkari'den konuşmak için yanına gelen eşi Canan´ı, Kahramanmaraş merkezli depremin olduğu 6 Şubat günü saat 02.00 sıralarında, yaşadıkları tartışmanın ardından evden kovdu. Anne ve kızı 04.17´deki depreme, sığınacakları yer olmadığı için gittikleri parkta yakalandı. Zeki Tuğ ise evinin bulunduğu apartmanın çökmesi sonucu yaşamını yitirdi. Canan Tuğ ve kızı, Diyarbakır´daki çadır kente yerleştirildi.
Malatya´da yaşayan Canan Tuğ (38), bir süre dini nikahlı yaşadığı, 3 yıl önce de resmi nikahla evlendiği Zeki Tuğ (39) ile problem yaşamaya başladı. Tartışmalar son bulmayınca boşanma davası açarak kızı Ömür (3) ile evden ayrılan Canan Tuğ, önce Mersin'de ardından da Hakkari´de kadın sığınma evine yerleşti. Canan Tuğ, kadın sığınma evinden ayrılarak konuşmak için Malatya´ya Zeki Tuğ´un yanına gitti. Ancak Zeki Tuğ, Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı 6 Şubat günü 02.00 sıralarında çıkan tartışmanın ardından Canan Tuğ´u evden kovdu. Canan Tuğ, kızıyla birlikte gidecekleri yer olmadığından yakındaki bir parka gitti.
ÇADIR KENTE YERLEŞTİRİLDİ
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesi merkezli 04.17´de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme parkta yakalanan anne ve kızı kurtulurken, Zeki Tuğ´un kaldığı bina çöktü. Anne ve kızı AFAD tarafından Diyarbakır´daki çadır kente yerleştirildi. Zeki Tuğ´un cansız bedeni ise 3´üncü gün enkaz altından çıkarıldı. Canan Tuğ, eşinin ölüm haberini de 10 Mart´ta görüştüğü görümcesinden öğrendi. 
`PARKTA KALDIKTAN 2 SAAT SONRA DEPREM OLDU´
Canan Tuğ, eşiyle daha önce de çok tartıştıklarını belirterek, "Anlaşamıyorduk. Boşanma davası açmıştık. Deprem gecesinde de eşimle kavga ettik. Beni ve kızımı evden attı. Bana, `Kızını nereye götürüyorsan götür. Ne yapıyorsanız yapın´ dedi. Ben ve kızım o soğukta ve yağmurlu gecede beraber parkta kaldık. Parkta kaldıktan 2 saat sonra deprem oldu. Kızımla gidecek yerimiz yoktu. Diyarbakır´a kendi imkanlarımızla otogara geldik. Burada bir gece kaldık. Daha sonra ben Ankara´daki AFAD´ı aradım. Onlar da beni Diyarbakır Valiliği´ne yönlendirdi. Kaymakamlık da beni buradaki çadıra yerleştirdi. Biz daha önce tartıştığımız için sığınma evlerine gidiyorduk" dedi.
`VEFATINI DUYUNCA ÇOK AĞLADIM´
Eşinin öldüğünü görümcesinden öğrendiğini söyleyen Canan Tuğ, "Ayın 10´unda eşimin 3 gün boyunca enkaz altında kaldığını, vefat ettiğini görümcemden öğrendim. Tabii buna inanmak istemedim. Avukatımı aradım. Karakola gitmemi söyledi. Karakola gidip sorduğumda öldüğünü söylediler. Vefat ettiğini duyunca da çok ağladım. Sonuçta benim eşimdi. Birlikte dükkanda da çalışmıştık. Beraber iş de yapmıştık. Bazen burada da ağlarken kızım bana neden ağladığımı soruyor. Ben de ona gözlerime toz kaçtığını söyleyerek inandırıyorum. Şu an burada yerim güzel. Bana sahip çıkan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Mesut BUDRAÇ
2023-03-17 11:06:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır DİSKİ selden etkilenen Şanlıurfa'da çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır DİSKİ selden etkilenen Şanlıurfa'da ...
Diyarbakır'da ağır hasarlı iş merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı tamamlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ağır hasarlı iş merkezi ve üstündeki ...
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da konteyner kent alanını inceledi:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da konteyner kent ...
Bakan Bozdağ: Kentsel dönüşüm aleyhine 5 bin 753 dava açılmıştır (2)
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Kentsel dönüşüm aleyhine 5 bin 753 dava ...
Galeria Sitesi'nin son bloku yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Galeria Sitesi'nin son bloku yıkım sırasında çöktü; o ...
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da selden etkilenen esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da selden etkilenen ...
Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 ...
Bakan Bozdağ: Kentsel dönüşüm aleyhine 5 bin 753 dava açılmıştır
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Kentsel dönüşüm aleyhine 5 bin 753 dava ...
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da konuştu:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da konuştu:
GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 6 aracın karıştığı kazada ...
Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ...
Diyarbakır'da sağanak nedeniyle ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağanak nedeniyle ekipler seferber oldu
Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 3 ...
Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları yüzde 97 tamamlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları yüzde 97 ...
Depremzede çiftin sığındığı iş yerini su bastı, hamile eş hastanelik oldu
YEREL HABERLER Depremzede çiftin sığındığı iş yerini su bastı, ...
Diyarbakır´daki kuvvetli yağış; 9 otomobil hasar gördü, 80 ev ve iş yerini su bastı
YEREL HABERLER Diyarbakır´daki kuvvetli yağış; 9 otomobil hasar ...
Diyarbakır'da gönüllü doktorlar çadır kentteki depremzede hamile kadınlara hizmet veriyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da gönüllü doktorlar çadır kentteki ...
DİYARBAKIR´DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ (6)  
YEREL HABERLER DİYARBAKIR´DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ (6)  
Diyarbakır´da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (6)
YEREL HABERLER Diyarbakır´da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (6)
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ (5)  
YEREL HABERLER DİYARBAKIR'DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ (5)  
Diyarbakır'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (5)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (5)
Diyarbakır´da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (4)
YEREL HABERLER Diyarbakır´da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (4)
Diyarbakır'da çadır kentteki depremzedelerin tedbir amaçlı tahliyesi kararlaştırıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çadır kentteki depremzedelerin tedbir ...
Diyarbakır´da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (3)
YEREL HABERLER Diyarbakır´da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (3)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.