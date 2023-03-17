Galeria Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışması başladı

Yakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, 1999'da kentin ilk alışveriş merkezi olarak hizmete giren Diyar Galeria Sitesi´nin son blokunun da yıkılmasıyla enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.
Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Geride kalan 3 bloktan 2´si kontrollü yıkılan sitenin D bloku da dün kontrollü yıkım sırasında çöktü. Ayakta bloku kalmayan sitede, enkaz kaldırma ve demir toplama çalışmaları başlatıldı. Toplanan moloz ve demirler bir araya getirilerek kamyonlarla taşınacak. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Yakup ALTAY
2023-03-17 14:20:12
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