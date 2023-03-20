Ev eşyası yüklü kamyonda, buzdolaplarının içinden 81 kilo uyuşturucu çıktı

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da polisin düzenlediği operasyonda, ev eşyası yüklü kamyondaki 2 buzdolabının içerisinde 81 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
Diyarbakır´dan temin edilen yüklü miktarda uyuşturucunun batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ev eşyası yüklü kamyon ile ona öncülük edenlerin içinde bulunduğu otomobil, Pirinçlik uygulama noktasında durduruldu. Kamyonda yapılan aramada, 2 buzdolabının içerisinde 81 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili F.A., O.S., Y.S. ve E.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece `Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama´ suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-03-20 09:46:21
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