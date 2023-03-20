Diyarbakır'da nevruz hazırlığı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenecek olan nevruz kutlamalarında 2,5 ton odun yakılacak. 5 kilometrelik alanın bariyerle kapatıldığı 136 bin metrekarelik alanda 7 bin polis görev yapacak. Kutlamalarda sahnenin önüne ise 3 metrelik tel örgü örüldü.

HDP öncülüğünde nevruz kutlamaları yarın Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda kutlanacak. 2,5 ton odunun yakılacağı etkinlikte 7 bin polis görev yapacak. Etkinlikte 136 bin metrekarelik alanın çevresine 5 kilometrelik bariyer kuruldu. 6 ana giriş kapısı kurulan alana gelenler, 2 kademeli arama noktasından geçerek içeri alınacak. Zırhlı araçların da konuşlandırıldığı alanda bu yıl sahnenin önüne 3 metrelik tel örgü örüldü. Polis, bölgede zırhlı araçlarla ve yaya olarak devriye görevi yürütüyor. Ayrıca Nevruz Park alanına çıkan Kamışlo Bulvarı, Nevruz Caddesi ve Evrim Alataş Caddesi ile bulvarlar ise bariyerlerle kapatıldı. Güzergahı kullanmak isteyenler için ise alternatif olarak Yenihal Caddesi ve üzerindeki sokaklar ile Siverek ve Aram Tigran Caddesi ile sokak aralarının açık olacağı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-03-20 13:37:53



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