3 apartmanın arasındaki ağır hasarlı caminin minaresi, çevredekileri tedirgin ediyor



Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır´da 1´i boş 7 bina yıkılırken, birçok bina ve ibadethanelerde hasar meydana geldi. Yenişehir Mahallesi'ndeki Yeşil Cami de, ağır hasarlı olduğu belirlenerek ibadete kapatıldı. 3 bina arasındaki çökme riski taşıyan cami minaresi ise binada oturanları ve çevre esnafı tedirgin ediyor. Esnaf Ramazan Akman, "Caminin minaresinde çatlaklar var. Bu binada 35 daire var. Altında ise yaklaşık 10 esnaf bulunuyor. Herhangi bir artçı depremde hangi binanın üzerine düşeceğini bilmiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Diyarbakır´da 1´i boş 7 bina yıkılırken, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Birçok bina ve yapıda hasar meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında Yenişehir Mahallesi Lise Caddesi üzerinde yer alan Yeşil Cami de, depremde ağır hasarlı olarak tespit edilerek, mühürlenip ibadete kapatıldı. 3 bina arasındaki çökme riski taşıyan ve çatlaklar meydana gelen cami minaresi ise binalarda oturanları ve çevre esnafını tedirgin ediyor.

DİLEKÇE VERİLDİ

Caminin yanındaki 9 katlı binanın zemin katında çay evi işleten Ramazan Akman, depremin 2´nci gününden beri caminin hasarlı olduğunu ve bina sakinlerinin dilekçe vermesine rağmen henüz yıkılmadığını söyledi.

Akman, "Bina sakinleri de korkuyor ve esnaf da sıkıntıda. Tamamen sıkıntıya düştük. Caminin minaresinde çatlaklıklar var. Deprem korkusu bizi zaten kötü duruma sokarken, bir de devam eden artçı depremlere rağmen herhangi bir işlem yapılmaması, insanları mağdur duruma sokuyor. Bir an önce bu camiye müdahale edilmesi gerekiyor. Minare ile bina arasında yaklaşık 5 metre var. Şu an bu minare 3 binanın tam ortasında bulunuyor. Herhangi bir artçı depremde hangi binanın üzerine düşeceğini bilmiyoruz. Esnaf ve bina sakinleri olarak mağduruz. En önemlisi insanların canı burada tehlikede" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2023-03-21 11:12:46



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