Diyarbakır´da evini ateşe verip kaçtı

Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´ın Kayapınar ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen H.D., evini ateşe vererek kaçtı. Ailesinin yangın büyümeden terkettiği ev, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, öğleden sonra Kayapınar ilçesi, Barış Mahallesi 1042´nci sokaktaki Çöl Güzeli Toplu konutlarında bulunan bir evde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen H.D., bilinmeyen bir nedenle evini ateşe vererek kaçtı. Ailesinin, alevler büyümeden dışarı çıktığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, polis, H.D.´nin bulunması için çalışma başlattı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2023-03-21 20:36:46
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