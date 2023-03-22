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Uykusu ağır güvenlik görevlisi, deprem korkusuyla kapı zilinden sensör yaptı

DHA

Uykusu ağır güvenlik görevlisi, deprem korkusuyla kapı zilinden sensör yaptı


Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenenDiyarbakır´da, depreme iş yerinde yakalanan özel güvenlik görevlisi İrfan Çelik (35), kapı zilinden sarsıntı anında ses çıkaran sistem geliştirerek evinin duvarına montajladı. Bugüne kadar yaşadığı en şiddetti deprem olduğunu vurgulayan Çelik, uykusunun ağır olduğunu belirterek, "Depremden sonra bazı tedbirler almak istedim. Kendimce sensör yaptım. Ufak bir sarsıntıda bile bizi uyandıracak sistem yaptım" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1'i boş, 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Depreme çalıştığı plazada yakalanan 3 çocuk babası özel güvenlik görevlisi İrfan Çelik´in Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi´nde oturduğu binaya da az hasarlı raporu verildi. Evinde oturmaya devam eden Çelik, yaşanan artçı depremlerin ardından, uykusu ağır olduğu için sarsıntıyı haber verecek bir sistem yapmaya karar verdi. Çelik, yüzük şeklinde yaptığı bakır bir telin ortasına yerleştirdiği başka bir teli kapı ziline monte etti. Sarsıntı anında ortadaki telin yüzük şeklindeki tele değmesiyle yüksek ses çıkaran sistem geliştirerek evinin duvarına montajladı. 
`BAZI TEBBİRLER ALMAK İSTEDİM´
İrfan Çelik, "Bugüne kadar yaşadığım en şiddetli depremdi. Depremden sonra ailemi ve akrabaları aradım. Onların durumunun iyi olduğunu öğrendikten sonra eve geldim. Evin az hasarlı olduğunu öğrendim. Gidecek yerimiz olmayınca evde kalmaya devam ettik. Bazı tedbirler almak istedim. Kendimce sensör yaptım. Pil ile çalışan kapı zili, ekstra hoparlör ekledim. Ardından bakır telle ufak bir sarsıntıda bizi uyandıracak sistem yaptım. Gece uykumuz ağır olduğu için yüksek sesli hoparlör ekledim. Bir nebze olsun uyarıcı bir şey. Depremin olduğunu fark etmemizi sağlıyor. Eş dostlar da benden talep ettiler. Onlara da yapmayı düşünüyorum. Rabbim bir daha böyle bir deprem göstermesin" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2023-03-22 11:06:31

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