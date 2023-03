Sarıgül: 8 ve 19 Nisan tarihlerini aklınızda tutun

Selim KAYA-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Partiler, 6 Nisan saat 18.00´e kadar, girdikleri ittifaktan vazgeçebilecekler. 8 Nisan´da ittifaklar kesinleşmiş olacak. 19 Nisan´da da milletvekili listeleri kesinleşecek. Yani 8 Nisan ve 19 Nisan tarihlerini aklınızda tutun. Bu tarihlerde çok önemli siyasi gelişmeleri ülkemizde göreceğiz. Siyasette 24 saat bile uzun zamandır ve siyaset her an umulmadık olaylarla doludur" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi İl Başkanları Toplantısı için Diyarbakır´a geldi. Toplantı öncesi partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulunan Sarıgül, 14 Mayıs´ta yapılacak olan seçimlerde kazananın demokrasi olacağını söyledi. Sarıgül, "Sandıkla gelen, sandıkla gitmeye devam edecektir. Türkiye, yeni elbise giymiş bir çocuk gibi mutlu olacak, ayağına vuran ayakkabıyı çıkarmış gibi rahatlayacaktır. Türkiye Değişim Partisi olarak, milletimizin geleceği adına umutla ve heyecanla doluyuz. Geçmişin yanlışlarını düzeltecek, hep birlikte yeni bir sayfa açacağız. Farklılıklarımıza saygı duyarak, huzur içinde yaşayacağımız bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. El ele, kol kola, omuz omuza vererek Türkiye´nin sorunlarını çözeceğiz. Adil bir devlet, insanca ve hakça bir düzen kuracağız" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaraların sarılmaya çalışıldığını ancak bunu yetersiz olduğunu ifade eden Sarıgül, şunları söyledi:

"6 Şubat´ta büyük bir deprem felaketi yaşadık. Milletçe kenetlendik, hep birlikte yardıma koştuk. Deprem münasebetiyle bütün milletimizin gösterdiği yardımlaşma duygusu, dayanışma duygusu, kardeşlik hukuku dünyaya örnek olan bir tutum ve davranış oldu. Türkiye Değişim Partisi olarak, genel başkanıyla, genel merkeziyle, mahalli teşkilatlarıyla her dakika, her saniye tüm il başkanlarım bölgede oldular. Çalışmaları ellerinden geldiği kadar yerine getirmeye çalıştılar. Ancak depremin üzerinden 1,5 ay geçti. Bu sürede böylesine büyük bir afetin yaralarını sarmak, tamamını karşılamak tabii ki mümkün değildir. Bunu beklemiyoruz. Ancak 1,5 ay sonra bile hala barınma ve gıda sorununun devam etmesi, bizi alabildiğine üzmektedir. 1,5 ay sonra hala depremzedelere sabahleyin bir kahvaltı, bir sıcak çay veremiyorsak bu gerçekten üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. En tepeden, emir ve talimat gelmeden çalışmayan liyakatsiz yöneticiler, depremzedeleri inanın ki son derece mağdur ettiler. Depremin ilk günlerinde olduğu gibi iş yine vatandaşa düşüyor, yeniden ben bütün milletimizin deprem bölgesine bir seferberlik yaparak yardım kampanyalarına tekrar devam etmelerini özellikle TDP olarak beklemekteyiz. Şu anda deprem bölgesine daha çok yardım etmemiz lazım."

`BU TARİHLERDE ÇOK ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELERİ GÖRECEĞİZ´

Siyasette her an her şeyin olabileceğine dikkat çeken Sarıgül, seçim öncesinde özellikle 8 Nisan ile 19 Nisan tarihleri arasına dikkat çekerek, "Siyasette ittifak tartışmaları yapıldıkça hep aynı şeyi söyledim. Seçim takvimindeki son gün ve son saatleri bekleyin dedim. Bugün yine aynısını söylüyorum. Diyeceksiniz ki Sarıgül, seçim yaklaştı, son gün son saat mi kaldı artık. Evet, bunu diyebilirsiniz. Bakın, şu tarihlere dikkat edin. Partiler, 6 Nisan saat 18.00´e kadar, girdikleri ittifaktan vazgeçebilecekler. 8 Nisan´da ittifaklar kesinleşmiş olacak. 19 Nisan´da da milletvekili listeleri kesinleşecek. Yani 8 Nisan ve 19 Nisan tarihlerini aklınızda tutun. Bu tarihlerde çok önemli siyasi gelişmeleri ülkemizde göreceğiz. Siyasette 24 saat bile uzun zamandır ve siyaset her an umulmadık olaylarla doludur" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

