Diyarbakır'daki nevruz etkinliğine soruşturma

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Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğine ilişkin soruşturma başlattı.

Bağlar ilçesinde dün HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinde; PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılması, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının açılması ve 5 polisin atılan taşlarla yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan 'terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma' ve 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçlaması ile gözaltına alınanların sayısı 186'ya yükseldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-03-22 13:53:05



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