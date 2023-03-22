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Bakan Karaismailoğlu: Yeni bir İpek Yolu'nun temelleri atılıyor

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Yeni bir İpek Yolu'nun temelleri atılıyor


Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yeni bir 'İpek Yolu'nun temelleri atılıyor şu anda. Özellikle Basra Körfezi ile Bağdat'tan ülkemiz sınırlarına kadar uzanan 1200 kilometre uzunluğunda bir demir yolu ve otoyol, bunun sonucunda bağlandığı yer olan Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı ile birlikte, inşallah Türkiye'de, Irak ile buraya komşu ve burayı kullanacak olan özellikle Körfez ülkeleriyle ilgili, önümüzdeki günlerde çok önemli gelişmeler olacak. Bu dünyadaki dengeleri değiştirebilecek bir atılım aslında" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sabah saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Bakan Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Vali Ali İhsan Su ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Karaismailoğlu, konuşmasında, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılandı. İnşallah hepsinin üstesinden geleceğiz. Bir taraftan depremle mücadele ediyoruz, bir taraftan da 81 ilimizde yatırımlar devam ediyor. 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırmış bir hükümet olarak üzerimize düşenin çok daha fazlasını hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Bizim Türkiye geneline yayılmış olan 5 bin şantiyemiz vardı, hiçbiri durmadı. Orada da işlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan biten projelerimizin bu deprem gündemi nedeniyle açılışlarını yapmadan vatandaşımızın kullanımına açıyoruz. Bir taraftan da işlerimizi hızlıca devam ettiriyoruz. Çünkü bizim büyük hedeflerimiz var. 2053 ulaştırma ve lojistik master planı çerçevesinde yatırımlarımız artarak devam edecek" diye konuştu.
'ÖNEMLİ BİR ULAŞIM KORİDORU ORTAYA ÇIKIYOR'
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani'nin Türkiye ziyaretine değinen Bakan Karaismailoğlu, "Hakikaten, dünyada dengeleri değiştirebilecek bir lojistik koridor konusunda, kendileriyle hükümet düzeyinde daha önce de görüşmelere devam etmiştik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, özellikle yeni bir 'İpek Yolu'nun temelleri atılıyor şu anda. Özellikle Basra Körfezi ile Bağdat'tan ülkemiz sınırlarına kadar uzanan 1200 kilometre uzunluğunda bir demir yolu ve otoyol, bunun sonucunda bağlandığı yer olan Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı ile birlikte, inşallah Türkiye'de, Irak ile buraya komşu ve burayı kullanacak olan özellikle Körfez ülkeleriyle ilgili, önümüzdeki günlerde çok önemli gelişmeler olacak. Bu dünyadaki dengeleri değiştirebilecek bir atılım aslında. Demir yolu, otoyol ve deniz limanı sayesinde Basra Körfezi'nde buluştuğunda, Türkiye üzerinden lojistik koridorun Akdeniz'e, Avrupa'ya, Karadeniz'e, hatta Kafkaslara açılan önemli bir ulaşım koridoru ortaya çıkıyor" diye konuştu.
'EKONOMİK GELİŞMELERE NEDEN OLACAKTIR'
Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İnşallah bu koridorlar, bu akslar sayesinde Diyarbakır'ın da içinde bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok büyük ekonomik gelişmelere neden olacaktır, bu atılım ve yatırımlar. İnşallah bu büyük güçlü Türkiye, dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisine sahip olan Türkiye hedefleri doğrultusunda, bunlar bizim çok büyük artılarımız olacak. Aynı şekilde hem bu lojistik koridorlarının bağlantısı hem bu bölgelerimizin ve Türkiye içerisindeki 81 il yatırımlarımız birbiriyle buluştuğunda, ilave bu uluslararası koridorlar da bunun üzerine eklendiğinde, inşallah ülkemiz, dünyada lojistik süper güç olma hedefi de bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan orta koridor Çin'den Londra'ya kadar çalışırken, bir taraftan yine Basra Körfezi'nden Londra'ya kadar uzanacak koridorlar, bizim büyük artılarımız olacak. Tabi ki deprem afeti, son 45 gündür gündemimizi yoğun bir şekilde teşkil ediyor, etmeye de devam edecek. Biz bu bölgeden hiçbir zaman elimizi çekmeyeceğiz. Aynı şekilde buraları yeniden ihya ederken, bir taraftan da yatırımlarımız ve ekonomik büyümemiz de devam edecek. Tabi ki bu bölge Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelen bir bölgeydi. Belki ilk aşamada bu bölgelerde bir küçülme olacak ama uzun vadede, yani bu atılım ve planlarımızı 1 yıl içerisinde tamamladığımızda, burası eskisinden çok daha hızlı şekilde büyümeye devam edecektir. Oradaki açığı da inşallah önümüzdeki yıllarda hızlı bir şekilde kapatacağız." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY
2023-03-22 14:08:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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