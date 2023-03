Bakan Bozdağ: Sahip olduğunuz haklar kaybolmamaktadır

Burak EMEKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Deprem nedeniyle bazı vatandaşımız başka illerde oylarını kullanacak. Vatandaşlarımızın seçmen listesinde yanlışlıklar varsa düzeltebilir. Şu an çadırda, konteyner kentte ve başka illerde çok sayıda ikamet değişikliği var. Seçmen listesinde ismi yok ise gerekli müracaatları yapması lazım. 2 Nisan saat 17.00´a kadar düzeltme imkanı var. Deprem nedeniyle yer değiştiren vatandaşlarımızın da dikkat etmesi gerekiyor. Bazı vatandaşlarımız yer değiştirirsem devletin verdiği hakları kaybederim diye düşünüyor. Sahip olduğunuz haklar ne ise kaybolmamaktadır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Adalet Bakanı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vali Ali İhsan Su ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) değerlendirme toplantısı yaptı. Burada konuşan Bakan Bozdağ, Diyarbakır´da hasar tespit çalışmalarının sona erdiğini söyledi. Bakan Bozdağ, "9 çadır kenti tekleştirmek adına bir adet büyük bir çadır kent kuruldu. 1942 çadır halkımızın hizmetinde olmak üzere tahsis edildi. Şu an Diyarbakır merkezde çadırda kalan vatandaşımız yok, tamamı sosyal tesislerde bulunuyor. Enkazların kaldırılması süratle devam etmektedir. Kentte barınma sorunu bulunmuyor. 621 konteyner planladık, gerekirse binin üzerine de çıkacağız" diye konuştu.

`VATANDAŞLARIMIZIN OYUNU VERMESİ KIYMETLİDİR´

Seçimlerde vatandaşların oylarını kullanmasının demokratik hakları olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, "Vatandaşlarımızın oyunu vermesi kıymetlidir. Ülkemizin geleceği hakkında ve gelecekteki yasama üyeleri ve yürütme hakkında demokratik hakkını kullanarak sözünü söylemesi ve oyunu vermesi son derece kıymetlidir. Deprem nedeniyle bazı vatandaşımız başka illerde oylarını kullanacak. Vatandaşlarımızın seçmen listesinde yanlışlıklar varsa düzeltilebilir. Şu an çadırda, konteyner kentte ve başka illerde çok sayıda ikamet değişikliği var. Seçmen listesinde ismi yok ise gerekli müracaatları yapması lazım. 2 Nisan saat 17.00´a kadar düzeltme imkanı var. Deprem nedeniyle yer değiştiren vatandaşlarımızın da dikkat etmesi gerekiyor. Bu kayıtlarını da yapmaları gerekiyor. Seçmen olarak demokratik haklarını kullanacak adımları atmalarında büyük fayda olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Bazı vatandaşlarımız yer değiştirirsem devletin verdiği hakları kaybederim diye düşünüyor. Sahip olduğunuz haklar ne ise kaybolmamaktadır. Gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Yakup ALTAY

2023-03-22 16:22:34



