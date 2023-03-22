Diyarbakır´da silahlı kavga: 1 yaralı

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da husumetli oldukları ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 466´ncı sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda S.K.´nın tabancayla açtığı ateş sonucu, S.B. bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.B., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, polis, olay yerinden kaçan şüpheli S.K.´nın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-03-22 20:58:51
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