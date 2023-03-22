

Serhat ÖZDEMİRYakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, ilk teravih namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar camilere akın etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vali ve Büyükşehir Başkanvekili Ali İhsan Su ile eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, ilk teravih namazını Merkez Sur ilçesi tarihi Ulu Camii'nde kıldı. Depremzedeler için duaların edildiği namazın ardından vatandaşlar, ramazan ayına buruk bir şekilde girdiklerini söyledi. İlk teravih namazına ailesi ile birlikte gelen Cihat Turan, ramazan ayına buruk şekilde girdiklerini ifade ederek, "Depremi, seli atlattık. Rabbim ölenlere rahmet, yaralılara şifa versin. Rabbim bir daha kimseye yaşatmasın. Ramazana buruk bir şekilde giriyoruz. Birçok insan ailesini, yuvasını kaybetti. Onlara, ülkemize, aileme dua ettim. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Buraya ailemle gelerek, ilk teravih namazını tarihi Ulu Camii'nde kıldık. Rabbim herkesin namazını mübarek eylesin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİRYakup ALTAY

2023-03-22 23:22:08



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