Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Kayapınar ilçesinde spor çantasıyla apartmana giren kişinin, dairelerin önündeki ayakkabıları çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi Leyla Kasım Caddesi´nde meydana geldi. Bir apartmana giren erkek şüpheli, dairelerin önünde görüp beğendiği ayakkabıları, yanında getirdiği spor çantasına koyup çıktı. Daire sahipleri, ayakkabılarının çalındığını fark edip, polise başvurdu. Bina ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-23 11:54:51



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