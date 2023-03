Bakan Bozdağ: Diyarbakır'a 27 bin bağımsız konut yapılacak

Burak EMEKGıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremden etkilenerek evleri hasar gören vatandaşlarla iftar yaptı. Bozdağ, "Diyarbakır'a yaklaşık 27 bin bağımsız konut, köy evi ve hayvanlar için de ahır ile diğer ihtiyaçları karşılayan yerler yapacağız. Bunların hepsinin planlaması yapıldı. İnşallah yakında da temeli atılacak. Evi yıkılan, ağır ve orta hasarlı olan vatandaşlarımızın her biri bu evlerden istifade etme imkanı olacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası evleri hasar gören ve Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Selahaddin Eyyübi Yurdu´nda yaşayan depremzedelerle bir araya geldi. Burada inceleme yapan Bakan Bozdağ, daha sonra ailelerle birlikte yemekhaneye inerek iftarını açtı. Bakan Bozdağ, 6 Şubat´ta büyük bir felaketi hep beraber yaşadıklarını söyledi. Bozdağ, "Birçok vatandaşımız depreme maruz kaldı ve hayatını kaybeden nice vatandaşımız ve kardeşimiz oldu. Diyarbakır´da 411 insanı kaybettik. Gerek burada gerekse diğer illerde deprem ve sel felaketinde hayatını kaybetmiş her bir kardeşimize Allah´tan ayrı ayrı rahmet diliyoruz. Deprem gösterdi ki millet ve devlet dayanışmasının el ele birlikte hareket etmenin acıları azaltmada umudu çoğaltmada pek çok insanımıza sağ salim ulaşmada yardımda ve barındırmada en büyük güç kaynağı oldu. Diyarbakır´da da bu dayanışmayı gördük. Diğer illere de buradan yardımlar yapıldı. Diyarbakır´a yaklaşık 27 bin bağımsız konut, köy evi ve hayvanlar için de ahır ile diğer ihtiyaçları karşılayan yerler yapacağız. Bunların hepsinin planlaması yapıldı. İnşallah yakında da temeli atılacak. Evi yıkılan, ağır ve orta hasarlı olan vatandaşlarımızın her biri bu evlerden istifade etme imkanı olacaktır. Daha depreme dayanıklı evler ile yaşam çevresini vatandaşlarımızın emrine sunacağız. Aynı anda ticari alanlar ve iş yerleri de olacak. Vatandaşlarımız orada ihtiyaçlarını karşılayacak. Sağlık ve ibadethane bulunacak. Eğitim tesisleri de olacak. Çocuklarımız orada ihtiyaçlarını karşılayacak" diye konuştu.

'DİYARBAKIR'DA YENİ BİR ŞEHİR KURULUYOR'

Diyarbakır´da ve diğer illerde yeni şehirler kuracaklarını ifade eden Bakan Bozdağ, "Diyarbakır´da yeni bir şehir kuruluyor. Yaklaşık 100 bin kişinin barınacağı yeni bir kent oluşturuluyor. Diyarbakır'a yeni yapılacak bu konutlar, iş yerleri, camiler, spor tesisleri, otoparklar ve eğitim alanı hayırlı olsun. Bunların hepsini vazife olarak görüyoruz. Milletimize şeref borcudur bunları yapmak. Adıyamanlılar, Hataylılar, Maraşlılar, Gazianteplilere, Malatyalılara, Urfalılara, Adanalılara, Osmaniyelilere ve Elazığlılara bu bizim şeref borcumuzdur. Biz şeref borcumuzu söz verdiğimiz şekilde sözlerimizi vaktinden önce yerine getirmek suretiyle tamamlamış olacağız. Daha önce Van´da büyük bir felaket yaşandı, biz onu kaldırdık. Yerine de yeni konutlar yaptık ve süresinde teslim ettik. Yanı başımız Elazığ´da deprem felaketi yaşadık ve her defasında verdiğimiz sözü vaktinden önce yerine getirdik. Her deprem felaketinde verilen sözler bir bir tutuldu ve yerine getirildi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEKGıyasettin TETİK

2023-03-23 20:22:47



