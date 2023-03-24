Diyarbakır'da depremzedelerin kaldığı yurtta 'gaz kokusu' tedirginliğe neden oldu

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da depremzedelerin kaldığı yurtta gaz kokusu yayılınca, panik yaşandı. Depremzedeler dışarı çıkarken, kokunun küçük çaplı bir yangından kaynaklandığı belirlendi.

Depremzedelerin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Selahattin Eyyubi Öğrenci Yurdu'nda, gece saatlerinde gaz kokusu yayılınca panik yaşandı. Depremzedeler dışarı çıkarken, durum itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine geldi. Ekipler, yurtta inceleme yaptı. İncelemede, 4'üncü kattaki bir kişinin yemek yaptığı sırada küçük çaplı yangın çıkardığı, kokunun bu nedenle yayıldığını belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-03-24 12:37:57



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