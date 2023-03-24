Diyarbakır'da tarlaya giren domuz sürüsü cep telefonu kamerasında

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçe merkezine 6 kilometre mesafedeki kırsal Bahçe Mahallesi'nde çiftçilik yapan bir kişi, gündüz saatlerinde tarla sürdüğü sırada, yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Tarlada yiyecek ararken görüntülenen, sayısı 15´i bulan domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-03-24 18:14:29



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